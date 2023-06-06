В Ярославской области в аварии с грузовиком разбился водитель «Лады»

В Даниловском районе насмерть разбился водитель "Лады". Фото: УМВД по Ярославской области

В 5 утра 6 июня в Даниловском районе произошло ДТП. На 311-километре трассы «Холмогоры» столкнулись грузовик «Скания» и «Лада Ларгус». Водитель легковушки, 47-летний мужчина, погиб на месте.

У фуры серьезно повреждена кабина со стороны водителя. От «Лады Ларгус» практически ничего не осталось: видно, что удар пришелся на водительское место.

Что произошло на дороге и кто виноват в аварии, сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В Переславле при столкновении двуг легковых автомобилей травмы получили женщина и ребенок.