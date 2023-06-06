При столкновении машин в Переславле пострадали женщина и 7-летняя девочка

В ДТП в Переславле пострадали женщина и маленькая девочка. Фото: УМВД по Ярославской области

Днем 5 июня в Переславле-Залесском на улице Октябрьской произошло ДТП. Столкнулись «БМВ», которой управлял 42-летнйи мужчина, и «Черри», под управлением 46-летней женщины.

- В аварии травмы получили водитель «Черри» и пассажир этой же машины – 7-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Обстоятельства столкновения автомобилей устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В Даниловском районе утром 6 июня столкнулись фура и легковушка: водитель легковой машины погиб на месте ДТП.