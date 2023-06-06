«2023 – в июне заплати!» - в «ТНС энерго Ярославль» стартовала акция для клиентов

В «ТНС энерго Ярославль» стартовала акция для клиентов. ФОТО: ПАО «ТНС энерго Ярославль»

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По условиям акции абонентам компании необходимо подключить электронную квитанцию и оплатить счет за электроэнергию с учетом текущего потребления.

Обязательным условием является отсутствие задолженности перед «ТНС энерго Ярославль» на 1июля 2023 года.

По итогам акции, 7 июля 2023 года, генератор случайных чисел определит 50 лицевых счетов участников, выполнивших все условия, а победители получат в подарок от энергосбытовой компании по 2023 рубля на свой лицевой счет.

Предложение действует до 30 июня 2023 года.

Напомним, что подключить услугу можно любым из перечисленных способов:

• в личном кабинете/мобильном приложении «ТНС энерго»;

• на официальном сайте ПАО «ТНС энерго Ярославль» (yar.tns-e.ru) с главной страницы или через форму обращения;

• в Центрах обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго Ярославль»;

• в расчетных центрах ЯРОБЛЕИРЦ;

Операторы Единого контактного центра проконсультируют о сервисе «Электронная квитанция» и способах его подключения по телефонам:

8 (4852) 280-363 — для жителей Ярославля;

8 (4855) 231-690 — для жителей Рыбинска.

Адрес: 150003, г. Ярославль, пр-кт. Ленина, д. 21Б

ПАО «ТНС энерго Ярославль» ИНН 7606052264

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