В мэрии Ярославля обозначили самые проблемные автобусные маршруты

В мэрии Ярославля назвали самые проблемные автобусные маршруты. Фото: Правительство Ярославской области

В мэрии Ярославля назвали самые проблемные автобусные маршруты. Всего за май на работу общественного транспорта города поступило 1 736 жалоб, чаще всего звучали недовольства работой девяти маршрутов.

На несоблюдение графика движения жаловались пассажиры автобусов №№1, 21, 49, 66 и 85. В автобусах №№1, 17, 49 и 62 отметили некомфортные условия проезда, например, неработающие кондиционеры.

Из-за изменения класса автобусы №49 и №65 ходили переполненными, что также не добавило удобства ярославцам. Также пассажиры обратили внимание на некорректное поведение водителей на маршрутах №№11, 17 и 66 – они открывали не все двери и игнорировали некоторые остановки.