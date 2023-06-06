В Рыбинске перенесли дату открытия памятника детям войны

Скульптуру "Дети войны" в Рыбинске откроют в августе. ФОТО: Дмитрий Рудаков ВКонтакте

В Рыбинске перенесли срок открытия памятника детям войны. Изначально его собирались установить на Волжской набережной ко Дню памяти и скорби, 22 июня, но из-за ремонта монумента «Огонь Славы» изменили планы.

- Мы должны привести в порядок и парк, и Вечный огонь, и памятник. На строительной площадке открывать памятник странно. Все три отремонтируем и все три откроем в начале августа, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Памятник детям войны будет установлен недалеко от Вечного огня, со стороны артиллерийской установки ИСУ-152. Скульптуру детей – девочку с куклой в руках и мальчика с сумкой, куда можно положить конфеты, - создала ярославский скульптор Елена Пасхина. Высота памятника – 1,4 метра.