Ремонт улицы Калинина в Ярославле планируют завершить в конце июня

В Ярославле подходит к завершению ремонт на улице Калинина. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле подходит к завершению ремонт на улице Калинина. Подрядная организация идет с небольшим опережением графика, поэтому техническую приемку улицы запланировали провести в конце июня.

- Уже полностью выполнена укладка нижнего слоя асфальта на проезжей части, приступили к укладке верхнего, параллельно работают на тротуарах. В настоящий момент замечаний у комиссии не возникло, - сказал первый заместитель директора ДГХ Ярославля Дмитрий Сергеев во время проверки хода ремонта на Калина.

По проекту на участке от улиц Ньютона до улицы Пригородной заменят 15 тысяч квадратных метров покрытия на проезжей части и более 4,6 тысяч метров бордюрного камня, отремонтируют тротуар на площади в 4,9 тысяч квадратов. Также будут установлены два светофора, заменены знаки и ограждения. В планах – обустроить новые парковочные места и установить новые остановочные комплексы.