Ярославец обвиняется в умышленном поджоге соседской комнаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 41-летний местный житель обвиняется по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений».

В марте текущего года пьяный мужчина пришел в комнату соседа по коммуналке и начал избивать его. Последний, напугавшись, выбежал из своей комнаты, запер там злоумышленника и стал ждать сотрудников полиции.

Обидчик, в свою очередь, оказавшись взаперти, перенес на подоконник телевизор, положил рядом с ним картон и поджег его.

- Вследствие указанных действий в комнате произошел пожар, который уничтожил имущество на 70 000 рублей. Почувствовавшие запах дыма соседи вызвали пожарных, которые потушили очаг возгорания, а также сотрудников полиции, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу, максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – 5 лет лишения свободы.