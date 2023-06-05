В Ярославле улицу Калинина отремонтируют к концу июня Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле улицу Калинина отремонтируют к концу июня. Подрядчик немного опережает график. На участке от улицы Ньютона до улицы Пригородной заменят 15 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части, более 4,6 тысяч метров бордюра и отремонтируют тротуары. Также установят два светофора и ограждения, обустроят автомобильную стоянку и поставят новые остановки.

— Подрядная организация работает достаточно активно. Уже полностью завершена укладка нижнего слоя асфальта на проезжей части, приступили к укладке верхнего, параллельно работают на тротуарах. Техническая приемка объекта запланирована на конец июня. В настоящий момент замечаний у комиссии не возникло. Подрядчик работает с небольшим опережением графика, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.