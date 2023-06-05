В Ярославле в одном из ЖК Фрунзенского района бегал мужчина с ножом. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 5 июня, рано утром в одном из жилых комплексов во Фрунзенском районе бегал мужчина с ножом. Об этом сообщили местные жители. Они написали в соцсетях, что этот человек зашел в один из подъездов и буквально стал ломиться в квартиры, звоня в них и дергая за ручки дверей. Также очевидцы отмечают, что руки у незваного гостя были в крови.

Сейчас поисками мужчины занимается полиция.