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НовостиПроисшествия5 июня 2023 12:21

В Ярославле в одном из ЖК Фрунзенского района бегал мужчина с ножом

Он ломился в чужие квартиры
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле в одном из ЖК Фрунзенского района бегал мужчина с ножом. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле в одном из ЖК Фрунзенского района бегал мужчина с ножом. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 5 июня, рано утром в одном из жилых комплексов во Фрунзенском районе бегал мужчина с ножом. Об этом сообщили местные жители. Они написали в соцсетях, что этот человек зашел в один из подъездов и буквально стал ломиться в квартиры, звоня в них и дергая за ручки дверей. Также очевидцы отмечают, что руки у незваного гостя были в крови.

Сейчас поисками мужчины занимается полиция.