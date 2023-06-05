В Ярославской области почти неделю ищут 45-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Ярославской области почти неделю ищут 45-летнего Петра Уварова. Он ушел из дома в деревне Епихарка Угличского района 31 мая, и с того момента его местоположение неизвестно. Важно отметить – мужчина передвигается на инвалидной коляске.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза.

Петр был одет в серую футболку и темно-синие штаны.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - отметили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ярославской области.