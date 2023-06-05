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НовостиОбщество5 июня 2023 11:10

Мэр Ярославля опроверг информацию о ликвидации "Яргортранса"

Он подчеркнул, что мэрия поддерживает организацию
Анастасия ГОЛУБЕВА
Мэр Ярославля опроверг информацию о ликвидации "Яргортранса"

Мэр Ярославля опроверг информацию о ликвидации "Яргортранса"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле сегодня, 5 июня, ряд СМИ написали о том, что местные власти ликвидируют организацию "Яргортранс", а также о том, что соответствующее постановление размешено в свободном доступе на сайте мэрии.

Однако позже мэр Ярославля Артем Молчанов опроверг данную информацию.

- Мэрия неоднократно заявляла о поддержке троллейбусного движения в Ярославле и развитии электротранспорта в городе, - отметил Артем Молчанов. - Думаю, что со стороны журналистов было бы правильно выпустить опровержение своих материалов. В противном случае, мэрия обратится в Роскомнадзор.