Мэр Ярославля опроверг информацию о ликвидации "Яргортранса" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле сегодня, 5 июня, ряд СМИ написали о том, что местные власти ликвидируют организацию "Яргортранс", а также о том, что соответствующее постановление размешено в свободном доступе на сайте мэрии.

Однако позже мэр Ярославля Артем Молчанов опроверг данную информацию.

- Мэрия неоднократно заявляла о поддержке троллейбусного движения в Ярославле и развитии электротранспорта в городе, - отметил Артем Молчанов. - Думаю, что со стороны журналистов было бы правильно выпустить опровержение своих материалов. В противном случае, мэрия обратится в Роскомнадзор.