В поселке Ярославского района двое мужчин избили подростка. ФОТО: скриншот из видео "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В поселке Дубки Ярославского района вчера, 4 июня, двое нетрезвых мужчин избили подростка. Об этом местные жители написали в соцсетях, прикрепив при этом видео происходящего. Как написали очевидцы, обидчики поставили парня на колени. После избиения, несовершеннолетнего увезли на скорой помощи с многочисленными гематомами.

Инцидент, судя по репликам мужчин, произошел из-за того, что подросток якобы им грубил.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.