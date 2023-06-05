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НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:44

В поселке Ярославского района двое мужчин избили подростка

Полиция проводит проверку
Анастасия ГОЛУБЕВА
В поселке Ярославского района двое мужчин избили подростка. ФОТО: скриншот из видео "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В поселке Ярославского района двое мужчин избили подростка. ФОТО: скриншот из видео "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В поселке Дубки Ярославского района вчера, 4 июня, двое нетрезвых мужчин избили подростка. Об этом местные жители написали в соцсетях, прикрепив при этом видео происходящего. Как написали очевидцы, обидчики поставили парня на колени. После избиения, несовершеннолетнего увезли на скорой помощи с многочисленными гематомами.

Инцидент, судя по репликам мужчин, произошел из-за того, что подросток якобы им грубил.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.