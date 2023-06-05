Ярославцы обнаружили у мусорок кучу шприцов и других мед.отходов. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Ярославцы обнаружили около площадки с мусорными контейнерами целую кучу шприцов и других медицинских отходов. По какой причине все это было выброшено не в саму мусорку – непонятно. Неприятную находку заметили на улице Автозаводская.

Множество пустых упаковок и бахил помимо шприцов также выкинули недобросовестные местные жители или организация. Подобные инциденты могут обернуться трагедией, если эти мед.отходы найдут дети или животные.