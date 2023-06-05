В Ярославле на этой неделе будет прохладно Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле календарное лето наступило, а вот климатическое задержится. На этой недели больше 19 градусов синоптики не обещают.

Сегодня, 5 июня, будет +16, возможен кратковременный дождь, облачно.

Во вторник, 6 июня, будет немного теплее – 18 градусов, без осадков.

В среду, 7 июня, по прогнозу дождь, но при этом холоднее, чем накануне не станет.

В четверг, 8 июня, температура такая же, однако, жителей порадует солнце.

В пятницу, 9 июня, вновь дождь, при этом останутся те же 18 градусов тепла.

В субботу и воскресенье будет солнце, но не больше +16.

Во все ночи на этой неделе 6-7 градусов тепла.