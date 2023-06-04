В Гаврилов-Ямском районе усилят борьбу с борщевиком Фото: Правительство Ярославской области

В Гаврилов-Ямский район комиссия «Губернаторского контроля» приехала проверять дороги, но обнаружила огромное поле борщевика и незамедлительно приняла меры по устранению ядовитого растения.

– Сок борщевика вызывает серьезные ожоги, а также аллергию. Важно знать, как выглядит растение, и избегать даже случайного соприкосновения с ним, – сказал помощник губернатора региона Андрей Скоркин. – Также напомню, что по распоряжению главы региона Михаила Евраева в этом году объемы работ по ликвидации борщевика вдоль обочин дорог Ярославской области увеличены в три раза. Химическими реагентами обрабатывают 240 гектаров земли. В прошлом году были обработаны 84 гектара.

Во избежание распространения борщевика рабочая группа передала информацию о заросшем после в департамент АПК и потребительского рынка Ярославской области для того, чтобы опасный участок устранили.