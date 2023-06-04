В Ярославле месяц ищут 43-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области
В Ярославле уже месяц ищут 43-летнего Алексея Суркова. О нем ничего неизвестно с 6 мая.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.
Пропавший был одет в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки и кепку.
- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, - написали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Ярославской области.