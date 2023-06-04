Житель Ярославля подозревается в убийстве своей знакомой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле в одном из домов на улице Красноперевальский переулок выпивали приятели - 35-летний безработный мужчина и 55-летняя женщина. В какой-то моменту между ними завязалась ссора. Местный житель схватился за нож и ударил им знакомою в шею.

- От полученных повреждений потерпевшая скончалась в ГАУЗ ЯО «Клиническая областная больница скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Подозреваемого задержала полиция.