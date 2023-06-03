В Ярославле на Троицу пустят дополнительные автобусы до кладбищ

В Ярославле на Троицу до кладбищ пустят дополнительные автобусы. Изображение: yargortrans.ru

Завтра, 4 июня, православные отмечают праздник Троицы. Об истории и главных запретах этого праздника можно прочитать здесь.

В этот день многие стараются навестить могилы своих близких. Для удобства ярославцев в воскресенье на Игнатовское и Осташинское кладбища будут ходить дополнительные автобусы.

Расписание

№5 "Богоявленская площадь - Осташинское кладбище":

- от Богоявленской площади: 08:00, 08:05, 09:40, 09:45, 12:00, 12:05, 13:50, 13:55,

- от Осташинского кладбища: 08:50, 08:55, 10:30, 10:35, 12:50, 12:55, 14:40, 14:45.

№14 «Богоявленская площадь - Игнатовское кладбище»:

- от Богоявленской площади: 08:00, 08:05, 08:55, 09:00, 09:50, 09:55, 10:45, 10:50, 12:40, 12:45, 13:35, 13:40,

- от Игнатовского кладбища: 08:28, 08:33, 09:23, 09:28, 10:18, 10:23, 11:13, 11:18, 13:08, 13:13, 14:03, 14:08.

№ 15 «15 МКР - Игнатовское кладбище»:

- от 15 микрорайона: 08:15, 08:20, 09:45, 09:50, 12:00, 12:05, 13:30, 13:35,

- от Игнатовского кладбища: 09:00, 09:05, 10:30, 10:35, 12:45, 12:50, 14:18, 14:23.