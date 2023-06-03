В Ростове Ярославской области начали строить очистные сооружения

В Ростове приступили к строительству очистных сооружений канализации. ФОТО: страница Андрея Шатского ВКонтакте

В Ростове Великом начался подготовительный этап работ по строительству очистных сооружений канализации. Об этом сообщил глава Ростовского района Андрей Шатский.

Финансирование объекта будет вестись в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Оздоровление Волги" и региональной программы "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области".

- Общая сумма инвестиционного проекта – 2,3 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда - средства федерального бюджета, - уточнил Андрей Шатский.

Подрядчик - специализированная организация из Калужской области. По договору, завершить работы по контракту она должна до конца 2024 года.