Завод "Комацу" в Ярославле приостановит выпуск продукции и сократит 300 сотрудников

Руководство завода "Комацу" сообщило о приостановке выпуска продукции и сокращении 300 сотрудников. Фото: Правительство Ярославской области

Руководство завода "Комацу" сообщило о приостановке выпуска продукции и сокращении 300 сотрудников.

Как отметил генеральный директор ООО "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус" Хосоя Казуши, компания не прекращает свою работу в Ярославле. Но из-за санкций потребности завода изменились, по этой причине приходится идти на сокращение штата. Работники получат все предусмотренные законодательством выплаты.

- Высвобождаются высококвалифицированные специалисты, которые сегодня особенно востребованы на рынке труда региона. Их ждут промышленные предприятия. Все желающие получат достойное трудоустройство, – сказал первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Сейчас в регионе работает порядка 75 крупных и средних компаний с иностранным участием. ООО "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус" продолжит работу. Вместе с руководством предприятия будем искать новые возможности загрузить их производственные мощности.

В прошлом году "Комацу"» в Ярославле объявило о минимизации производства из-за нарушений логистики поставок ключевых компонентов.