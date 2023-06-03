Новый желтый трамвай "Львенок" прибудет в Ярославль на следующей неделе

Новый трамвай прибудет в Ярославль до 11 июня. Фото: Правительство Ярославской области

Первый трамвай модели 71-911ЕМ "Львенок" прибудет в Ярославль до конца следующей недели. Об этом сообщили в правительстве региона. Сейчас завершается его сборка.

Новый "Ятрамвай" с логотипом и гербом Ярославской области на борту будет оснащен системой климат-контроля, валидаторами для оплаты проезда, USB-разъемами для зарядки гаджетов.

- До конца 2023 года в Ярославль прибудут еще четыре новых трамвая. После проведения пуско-наладочных работ они выйдут на линию. Всего в рамках концессионного соглашения компания закупит 47 односекционных низкопольных трамваев, комфортных в том числе для маломобильных групп населения, - уточнили в правительстве Ярославской области.

Несмотря на громкие уголовные дела, возбужденные в отношении руководителя областного департамента транспорта Татьяны Черемных и директора компании "Мовиста" Александра Советникова, концессионное соглашение о модернизации трамвайной сети Ярославля продолжает действовать. В рамках концессии будет реконструировано 45,3 километра трамвайных путей. Работы начнутся уже в этом году.

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Оно заключено сроком на 20 лет, но модернизацию трамвайных путей и инфраструктуры, закупку новых трамваев планируется завершить в 2025 году (подробнее)