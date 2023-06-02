В Ярославской области большегрузов-нарушителей оштрафовали на 111 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области большегрузов-нарушителей оштрафовали на 111 миллионов рублей. Эти средства пойдут в бюджет региона. Центром автоматической фиксации административных правонарушений Ространснадзора вынесено 556 постановлений.

– Миллиарды рублей ежегодно мы тратим на строительство и капитальные ремонты наших дорог, уделяя большое внимание качеству работ. Но если по ним будут регулярно ездить большегрузы с серьезным перевесом, то покрытие будет разрушаться. Поэтому мы намерены установить автоматические пункты весогабаритного контроля по всей области, на всех ключевых дорогах, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Новые пункты контроля установят на дорогах, ведущих в сторону Тверской, Владимирской, Вологодской и Костромской областей.