В Ярославле на проспекте Фрунзе начали класть новый асфальт Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на проспекте Фрунзе начали класть новый асфальт. Обновят покрытие на участке от улицы Академика Колмогорова до Московского проспекта. По контракту срок - май 2024 года, но подрядчик начал работать раньше. Поэтому уже в сентябре этого года ремонт на проспекте Фрунзе закончится.

- Протяженность объекта — 2.6 км, ремонтная площадь — почти 54 тыс. кв. м. Подрядчик, помимо замены асфальтового покрытия, заменит 175 люков и нанесет дорожную разметку. Срок гарантии составляет 4 года в соответствии с муниципальным контрактом. По завершении ремонтных работ специалисты технадзора Агентства по муниципальному заказу осуществляют выборку проб асфальта и проверяют соответствие нормативным документам, - сообщили в мэрии города.