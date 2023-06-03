В Ярославле перевозчика могут оштрафовать за срыв автобусных рейсов

Транспортной компании грозит штраф за срыв рейсов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура провела проверку «Первой транспортной компании», которая из-за отсутствия необходимого количества транспорта не выполнила часть автобусных рейсов в Ярославле.

- Фактический выпуск транспортных средств на линию осуществлялся более чем в два раза ниже предусмотренного контрактом норматива, что привело к обоснованным жалобам жителей города, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Согласно контракту, штраф за каждый невыполненный рейс составляет 1000 рублей. Прокуратура посчитала, что такое наказание несоизмеримо с последствиями от невыпуска на линию необходимого количества автобусов. Поэтому сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении перевозчика административного дела по статье «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом».

- Санкция указанной статьи предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, но не менее 300 000 рублей, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, из-за отсутствия надлежащего контроля, прокуратура внесла представление врио директора областного департамента транспорта.