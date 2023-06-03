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НовостиОбщество3 июня 2023 7:29

В Ярославле перевозчика могут оштрафовать за срыв автобусных рейсов

Ярославская прокуратура проверила ООО «Первая пассажирская компания»
Полина Вачнадзе
Транспортной компании грозит штраф за срыв рейсов.

Транспортной компании грозит штраф за срыв рейсов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура провела проверку «Первой транспортной компании», которая из-за отсутствия необходимого количества транспорта не выполнила часть автобусных рейсов в Ярославле.

- Фактический выпуск транспортных средств на линию осуществлялся более чем в два раза ниже предусмотренного контрактом норматива, что привело к обоснованным жалобам жителей города, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Согласно контракту, штраф за каждый невыполненный рейс составляет 1000 рублей. Прокуратура посчитала, что такое наказание несоизмеримо с последствиями от невыпуска на линию необходимого количества автобусов. Поэтому сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении перевозчика административного дела по статье «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом».

- Санкция указанной статьи предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом, но не менее 300 000 рублей, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, из-за отсутствия надлежащего контроля, прокуратура внесла представление врио директора областного департамента транспорта.