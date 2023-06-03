В Ярославле пройдет конкурс арт-объектов, выполненных в виде медведя

В мэрии объявили о начале конкурса проектов арт-объектов «Символы истории и культуры Ярославля».
Фото: Полина Вачнадзе
В мэрии объявили о начале конкурса проектов арт-объектов «Символы истории и культуры Ярославля». Принять участие могут все желающие, главное условие – объект необходимо выполнить в виде медведя.
- Арт-объект должен быть предназначен для установки на территориях общего пользования или в форме дорожного ограничителя. Технология исполнения и место размещения определяется участником конкурса самостоятельно, - уточнили в мэрии Ярославля.
В конкурсе будут три победителя, все они получат денежные премии.
Заявки на участие принимают до 28 июля по адресу: Ярославль, Революционный проезд, 6, кабинет 107. Телефон: 8(4852)40-36-55.