В Ярославле пройдет конкурс арт-объектов, выполненных в виде медведя

В мэрии объявили о начале конкурса проектов арт-объектов «Символы истории и культуры Ярославля». Фото: Полина Вачнадзе

В мэрии объявили о начале конкурса проектов арт-объектов «Символы истории и культуры Ярославля». Принять участие могут все желающие, главное условие – объект необходимо выполнить в виде медведя.

- Арт-объект должен быть предназначен для установки на территориях общего пользования или в форме дорожного ограничителя. Технология исполнения и место размещения определяется участником конкурса самостоятельно, - уточнили в мэрии Ярославля.

В конкурсе будут три победителя, все они получат денежные премии.

Заявки на участие принимают до 28 июля по адресу: Ярославль, Революционный проезд, 6, кабинет 107. Телефон: 8(4852)40-36-55.