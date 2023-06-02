В Ярославской области кардиологический диспансер начал принимать пациентов Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области кардиологический диспансер начал принимать пациентов. Теперь он находится на втором этаже областной поликлиники, где прошел капитальный ремонт. Обновили кабинеты врачей, зал ожидания и отделение функциональной диагностики. В будущем отремонтируют и первый этаж.

- Кардиодиспансер оснащен современным оборудованием. Для более детального обследования на специальном автотранспорте из районов области сюда несколько раз в неделю доставляют пациентов, - сообщили в правительстве региона. - Для удобства пациентов кардиологи центра работают в две смены – с 8:00 до 20:00. В день они могут принять до 250 человек.