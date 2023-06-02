В Переславском районе столкнулись три автомобиля

В Переславском районе столкнулись три машины.
Фото: УМВД по Ярославской области
Утром 2 июня в Переславском районе недалеко от села Новое произошло тройное ДТП. Столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Приора», «Лада Гранта» и «Рено Мастер».
- Водитель и пассажир «Лады Приоры», мужчины 37 и 35 лет, с травмами госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, медики и спасатели. В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 5 человек.
Два человека получили травмы и были госпитализированы.
Фото: УМВД по Ярославской области