В Переславском районе столкнулись три автомобиля

В Переславском районе столкнулись три машины. Фото: УМВД по Ярославской области

Утром 2 июня в Переславском районе недалеко от села Новое произошло тройное ДТП. Столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Приора», «Лада Гранта» и «Рено Мастер».

- Водитель и пассажир «Лады Приоры», мужчины 37 и 35 лет, с травмами госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, медики и спасатели. В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 5 человек.