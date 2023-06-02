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НовостиПроисшествия2 июня 2023 12:01

В Переславском районе столкнулись три автомобиля

Двух человек госпитализировали
Полина Вачнадзе
В Переславском районе столкнулись три машины.

В Переславском районе столкнулись три машины.

Фото: УМВД по Ярославской области

Утром 2 июня в Переславском районе недалеко от села Новое произошло тройное ДТП. Столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Приора», «Лада Гранта» и «Рено Мастер».

- Водитель и пассажир «Лады Приоры», мужчины 37 и 35 лет, с травмами госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, медики и спасатели. В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие 5 человек.

Два человека получили травмы и были госпитализированы.

Два человека получили травмы и были госпитализированы.

Фото: УМВД по Ярославской области