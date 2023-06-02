МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Ярославской области

МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий. Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС по Ярославской области опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий.

- В ночь со 2 на 3 июня по Ярославской области и Ярославлю ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду, - сообщили спасатели.

Во время непогоды увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможны затруднения в работе транспорта, увеличение числа ДТП, повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных конструкций.