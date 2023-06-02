В соцсетях опубликовали фото трамвая, который будет ходить в Ярославле

На трамвай для Ярославля уже нанесли логотип и герб региона. ФОТО: Олег ФЕДОРОВ, группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте

В группе «Общественный транспорт Ярославля» опубликовали фото нового желтого трамвая, который скоро выйдет на один из городских маршрутов.

- Новый трамвай для Ярославля на этапе сборки на заводе ПК ТС в Санкт-Петербурге, - говорится в посте.

На борт уже нанесен логотип «Ятрамвай» и медведь с секирой.

Новый трамвай рассчитан на 155 пассажиров. Салон оборудован камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля и USB-зарядками для гаджетов.