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НовостиОбщество2 июня 2023 11:27

В Ярославской области простятся с бойцом, погибшим на специальной военной операции

Уроженец Угличского района пошел на СВО добровольцем
Полина Вачнадзе
3 июня в Угличе простятся с военнослужащим Александром Румянцевым.

3 июня в Угличе простятся с военнослужащим Александром Румянцевым.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 3 июня, в Угличе простятся с военнослужащим Александром Румянцевым. Он погиб, исполняя свой воинский долг. На специальную военную операцию Александр ушел добровольцем.

- В свое время Александр окончил школу №5 им. 63-го Угличского пехотного полка, учился в кадетском классе. Проходил службу в войсковой части Донецкой народной республики, - сообщили в администрации Угличского района.

Прощание с погибшим пройдут в Доме памяти на улице Северной. Начало церемонии в 11:30. Похоронят Александра Румянцева на кладбище в деревне Чурьяково.