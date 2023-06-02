Синоптики пообещали ярославцам нежаркий и засушливый июнь

Открытие купального сезона ярославцам придется отложить. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики Центра «Фобос» рассказали, какая погода ожидается в Ярославской области в июне. По прогнозам, календарное лето будет очень медленно набирать обороты.

- Ожидаемая среднемесячная температура с трудом дотянет до положенной климатической нормы: ночью +9..+14, днем +19…+24. Провальной окажется первая декада июня с температурным фоном на 3-5 градусов холоднее показателей метеостатистики, - не порадовали ярославцев в «Фобосе». Так что открытие купального сезона придется отложить.

А вот дождей, по прогнозам синоптиков, будет мало – дефицит влаги может достигать 30% от месячного лимита. Так что июнь ожидается, мягко говоря, нежарким и засушливым.

Завтра, 3 июня, по данным Центра «Фобос», в Ярославле днем всего +9. в воскресенье температура поднимется до +15.