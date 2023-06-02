Бойцам из Ярославской области вручили государственные награды

Военнослужащие выявили и подавили диверсионно-разведывательную группу противника. ФОТО: департамент региональной безопасности Ярославской области

Четверо бойцов из Ярославской области, которые сейчас находятся на СВО в батальоне «Гагаринцы», награждены знаками отличия Святого Георгия.

Георгиевский крест четвертой степени вручается за подвиги и отличия в боях.

Под руководством бойца группой был захвачен ключевой дот ВСУ. ФОТО: ФОТО: департамент региональной безопасности Ярославской области

- Военнослужащие с позывными Саныч, Серый и Кома обеспечили проход основных наших сил, а также выявили и подавили диверсионно-разведывательную группу противника. Под руководством бойца с позывным Тихан был захвачен ключевой дот ВСУ. В течение трех суток удерживалась позиция и отбивались атаки врага, - сообщили в департаменте региональной безопасности Ярославской области.