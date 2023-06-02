В Ярославле начал работать летний трудовой отряд

Для участников молодежного движения «ЯрОтряд» начался летний трудовой сезон. Фото: Мэрия Ярославля

Для участников молодежного движения «ЯрОтряд» начался летний трудовой сезон. Около 500 ребят будут помогать с уборкой и благоустройством Ярославля, проводить социологические исследования и обрабатывать документы.

Все ребята официально трудоустроены – с каждым заключен трудовой договор. Зарплата за месяц составить 16 242 рубля. От Центра занятости предусмотрена выплата в 1,5 тысячи рублей.

В 2023 году трудовые бригады «ЯрОтряда» будут организованы на базе МУП «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» Ярославля. Подростки будут поддерживать чистоту улиц и парков, ухаживать за цветами на городских клумбах, выкапывать погибшие деревья и благоустраивать городские территории.