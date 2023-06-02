В Ярославской области сотрудники ФСБ ликвидировали канал, по которому шла продажа обезличенных сим-карт

Сотрудники ярославского УФСБ задержали несколько человек, которые занимались продажей неперсонифицированных сим-карт. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники ярославского УФСБ задержали несколько человек, которые занимались продажей неперсонифицированных сим-карт. Продавались карты по всей стране, в том числе и заключенным, отбывающим наказание в исправительных колониях.

- Подозреваемые, преследуя корыстные цели, организовали и поддерживали функционирование криминального коммуникационного сервиса в мессенджере «Telegram», посредством которого распространяли неперсонифицированные сим-карты. Функционирование преступной площадки пресечено, - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.