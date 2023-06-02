В Рыбинске идут поиски 16-летней девушки

В Рыбинске сутки ищут пропавшую девушку. ФОТО: ЯрСпас

Полиция и волонтеры Рыбинска ведут поиски 16-летней Марии Добрецовой. Девушка пропала вчера, 1 июня. Она ушла из дома и не вернулась.

На вид девушке 16 лет, рост 168 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Была одета в черную клетчатую куртку, серую толстовку, черные брюки, бордовые кроссовки.

Если вы знаете, где находится Мария, или видели ее после 1 июня, сообщите в полицию – 02, 102, 112 или на горячую линию «ЯрСпас» 8-910-964-08-38.