В Ярославле нашли предполагаемый источник едкого запаха, на который жаловались жители Липовой горы

В Ярославле выявлен возможный источник загрязнения воздуха. Фото: Правительство Ярославской области

Найден предполагаемый источник загрязнения воздуха и неприятного запаха, на который в последние дни жаловались жители Фрунзенского района Ярославля. Дискомфорт ярославцам, скорее всего, доставило предприятие по производству угля, расположенное в районе дома №64в на улице 2-я Транспортная.

- На месте были обнаружены семь печей для обжарки древесины и ангар для хранения готового угля, - сообщили в правительстве Ярославской области. – В ходе проверки установлено, что в нарушении требований природоохранного законодательства деятельность осуществляется в отсутствие пыле-загоочистного оборудования. Производственная площадка не поставлена на учет в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду.

Специалисты подсчитают ущерб, нанесенный предприятием. Фото: Правительство Ярославской области

Кроме того, предприятие захламило своими отходами прилегающие к его территории земли.

Сейчас проверяющие устанавливают собственника земельного участка. В ближайшее время будет определен размер ущерба, нанесенного почве из-за хранения на ней отходов. Будут взяты пробы атмосферного воздуха.