В День города центр Ростова Великого станет пешеходной зоной

В День города центр Ростова станет пешеходной зоной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

3 июня Ростов Ярославской области будет отмечать День города. Какие развлекательные мероприятия ждут ростовцев и гостей, можно узнать здесь.

Для безопасности участников праздника, администрация Ростова приняла решение сделать центр города пешеходной зоной. Запрет на проезд транспорта будет действовать с 6 утра 3 июня до полуночи.

- Ограничение коснется улиц Каменный мост, Спортивной, Коммунаров (от пересечения с улицей Декабристов), 50 лет Октября, Карла Либкнехта, Карла Маркса (до пересечения с улицей Моравского), Соборной и Советской площадей, 2-го и 3-го проездов Толстовской набережной, - сообщили в администрации Ростова.

Кроме того, на этих же улицах и площадях с 13:00 2 июня до окончания праздника запрещается остановка и стоянка автомобилей. Движение общественного транспорта изменится с учетом введенных ограничений.