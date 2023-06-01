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НовостиОбщество1 июня 2023 15:00

В Ярославской области начало работать мобильное приложение ГИС ЖКХ «Госуслуги.Дом»

Местные жители смогут делать все необходимое дистанционно
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области начало работать мобильное приложение ГИС ЖКХ «Госуслуги.Дом»

В Ярославской области начало работать мобильное приложение ГИС ЖКХ «Госуслуги.Дом»

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начало работать мобильное приложение ГИС ЖКХ «Госуслуги.Дом». Оно облегчит жизнь местным жителям и позволит делать все необходимое дистанционно. Зарегистрироваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

- С помощью этого сервиса пользователи смогут оперативно подавать заявки в управляющие организации, контролировать их исполнение, передавать показания счетчиков, оплачивать счета за ЖКХ, направлять обращения в жилищную инспекцию и получать информацию о сроках проведения капремонта, - сообщили в правительстве региона.