В Ярославской области начало работать мобильное приложение ГИС ЖКХ «Госуслуги.Дом» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начало работать мобильное приложение ГИС ЖКХ «Госуслуги.Дом». Оно облегчит жизнь местным жителям и позволит делать все необходимое дистанционно. Зарегистрироваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

- С помощью этого сервиса пользователи смогут оперативно подавать заявки в управляющие организации, контролировать их исполнение, передавать показания счетчиков, оплачивать счета за ЖКХ, направлять обращения в жилищную инспекцию и получать информацию о сроках проведения капремонта, - сообщили в правительстве региона.