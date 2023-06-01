В правительстве рассказали, сколько ярославцев поместятся в бомбоубежищах в случае атак с воздуха

Ярославцев взволновал вопрос собственной безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После налета дронов на столицу ярославцев взволновал вопрос собственной безопасности. На странице главы региона Михаила Евраева ВКонтакте 30 мая был опубликован вопрос от Михаила Быкова – он поинтересовался, в каком состоянии сейчас находятся бомбоубежища.

В правительстве Ярославской области пояснили, что сейчас в законодательстве РФ нет термина «бомбоубежища», вместо него используется понятие «защитные сооружения». И их должно хватить на всех.

- По информации департамента строительства может быть укрыто в заглубленных помещениях и помещениях, приспосабливаемых под защитные сооружения, 102,8% населения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Создавать и поддерживать защитные сооружения в состоянии постоянной готовности должны органы местного самоуправления. На них же ложится обязанность подготовить население.