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НовостиОбщество1 июня 2023 14:20

В Ярославле прошло открытие Всероссийской оперной академии

Руководит проектом Любовь Казарновская
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле прошло открытие Всероссийской оперной академии

В Ярославле прошло открытие Всероссийской оперной академии

Фото: Мэрия Ярославля

В филармонии прошло открытие Всероссийской оперной академии «Молодая опера Ярославля». Проект поможет начинающим исполнителям получить опыт при взаимодействии со своими коллегами по цеху. Руководит проектом оперная дива Любовь Казарновская.

- Молодые певцы прошли строгий отбор компетентного жюри и с 1 июня начинают интенсивные репетиции. На сценах Ярославля, Углича и Костромы будут поставлены два мировых шедевра — «Алеко» С.В. Рахманинова и сцены из оперы «Кармен» Ж. Бизе. С молодыми певцами будут работать такие преподаватели, как Л.Ю. Казарновская, Е.В. Болдина-Вахотина, В. Мишукова, - рассказали в мэрии города.