Вовремя сделанное берегоукрепление в Рыбинске спасло три дома с 500 жильцами

Берегоукрепление в Рыбинске позволило защитить от негативного воздействия вод Волги три многоквартирных дома. Фото: Администрация Рыбинска

Берегоукрепление в Рыбинске позволило защитить от негативного воздействия вод Волги три многоквартирных дома - №8, 12 и 14 на улице Кораблестроителей. В них проживают порядка 500 человек.

- Вероятный предотвращаемый ущерб составил около 83 миллионов рублей, - сообщила начальник отдела охраны водных ресурсов и особо охраняемых природных территорий департамента охраны окружающей среды Ярославской области Наталья Шведова.

Рабочие забили шпунты Ларсена, укрепили откос и точку сопряжения с участком, где сейчас идет берегоукрепление, восстановили бетонные плиты.

Укрепление берега протяженностью 216 метров сделано в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области». Из федерального, областного и местного бюджета на работы было выделено 27 миллионов рублей.