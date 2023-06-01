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НовостиОбщество1 июня 2023 12:00

Вовремя сделанное берегоукрепление в Рыбинске спасло три дома с 500 жильцами

Ущерб мог составить около 83 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Берегоукрепление в Рыбинске позволило защитить от негативного воздействия вод Волги три многоквартирных дома.

Берегоукрепление в Рыбинске позволило защитить от негативного воздействия вод Волги три многоквартирных дома.

Фото: Администрация Рыбинска

Берегоукрепление в Рыбинске позволило защитить от негативного воздействия вод Волги три многоквартирных дома - №8, 12 и 14 на улице Кораблестроителей. В них проживают порядка 500 человек.

- Вероятный предотвращаемый ущерб составил около 83 миллионов рублей, - сообщила начальник отдела охраны водных ресурсов и особо охраняемых природных территорий департамента охраны окружающей среды Ярославской области Наталья Шведова.

Рабочие забили шпунты Ларсена, укрепили откос и точку сопряжения с участком, где сейчас идет берегоукрепление, восстановили бетонные плиты.

Укрепление берега протяженностью 216 метров сделано в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области». Из федерального, областного и местного бюджета на работы было выделено 27 миллионов рублей.