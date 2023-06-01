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НовостиОбщество1 июня 2023 13:40

В Рыбинске пройдет акция, посвященная помощи бездомным животным

Ее организуют местные предприниматели и волонтеры
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске пройдет акция, посвященная помощи бездомным животным

В Рыбинске пройдет акция, посвященная помощи бездомным животным

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рыбинске 3 июня в 17:30 состоится благотворительная акция «Площадь Добра». Она будет посвящена помощи бездомным животным. Организуют мероприятие местные предприниматели и волонтеры проекта «Надежда» и центра реабилитации бездомных собак «Шанс».

- В программе мероприятия: выставка техники из мотоклуба Black Bears MC, аквагрим и бесплатные стрижки для детей, фотозоны, интерактив с животными, - рассказали в администрации Рыбинска. - В завершении благотворительной акции в 20:00 состоится балкон-сет «Посмотри наверх». Музыканты выступят в Красном гостином дворе, вход под арку.