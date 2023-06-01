В Тутаеве сняли новый асфальт, чтобы отремонтировать водопроводные трубы

В Тутаеве сначала положили асфальт, а потом сломали, чтобы отремонтировать трубы. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В Тутаеве сначала отремонтировали улицу, а потом взялись за ремонт водопроводных труб под ней.

- Улицу Моторостроителей делали в 2021-2022 годах, потратили около сотни миллионов. Прогнивший водопровод предварительно не заменили. Старые трубы ожидаемо не выдерживают и лопаются, - рассказали в ОНФ по Ярославской области.

О том, что прорывы неизбежны, чиновники явно знали: у дома №58 коммунальные аварии случались и раньше. Кстати, плитку у перекрестка с проспектом 50-летия Победы, по словам общественников, после устранения прорыва так и не вернули на место.

- Понятно, что коммунальные ЧП не последние. Значит бюджетные миллионы в опасности, - считают в ОНФ. – Попросили прокуратуру оценить действия чиновников