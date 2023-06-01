Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 13:00

Ярославцев будут учить водить электросамокаты

Мероприятие пройдет 3 и 4 июня в парке Тысячелетия
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославцев будут учить водить электросамокаты

Ярославцев будут учить водить электросамокаты

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 3 и 4 июня в парке Тысячелетия состоится «Школа вождения самокатов». Местных жителей будут учить водить электросамокаты, чтобы это было безопасно и комфортно для всех. Со всеми желающими поработают опытные инструкторы.

- Мероприятие организует оператор средств микромобильности Whooch бесплатно. Можно будет попрактиковаться на трассе с искусственными препятствиями. Мероприятие будет интересно как новичкам, так и опытным пользователям, - сообщили в мэрии города.