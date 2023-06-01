Ярославцев будут учить водить электросамокаты Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 3 и 4 июня в парке Тысячелетия состоится «Школа вождения самокатов». Местных жителей будут учить водить электросамокаты, чтобы это было безопасно и комфортно для всех. Со всеми желающими поработают опытные инструкторы.

- Мероприятие организует оператор средств микромобильности Whooch бесплатно. Можно будет попрактиковаться на трассе с искусственными препятствиями. Мероприятие будет интересно как новичкам, так и опытным пользователям, - сообщили в мэрии города.