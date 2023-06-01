Рядом с детским парком в Ярославле растет более 20 кустов борщевика

Дети обратили внимание уполномоченного на скейтплощадку. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин проверил парки Красноперекопского района Ярославля.

Несмотря на то, что парк «Рабочий сад» после благоустройство выглядит довольно достойно, недостатки проверяющие все равно выявили. На территории остались сухие деревья, мусор здесь убирают не так часто, как хотелось бы отдыхающим, из трех туалетов работает только один, две кабинки заперты.

- Дети обратили внимание омбудсмена на ненадлежащее состояние скейтпарка. Занимающиеся спортом ярославцы попросили отремонтировать ограждения футбольной и баскетбольной площадки: более 30 прутьев отсутствуют, из двух баскетбольных колец одно демонтировано, - рассказали в аппарате уполномоченного.

Но основная опасность подстерегает детей и взрослых рядом с «Рабочим садом»: на прилегающей к парку территории растет более 20 кустов борщевика Сосновского.

К содержанию Петропавловского парка у проверяющих два замечания: у одного из трех прудов не установлен знак «Купаться запрещено» и рядом с водоемом провалился колодец.

- Сегодня Красноперекопскому району можно поставить твердую тройку за состояние этих двух мест массового пребывания детей. Необходимо уладить мелкие недочеты, в первую очередь, ликвидировать борщевик, - сказал Михаил Крупин.