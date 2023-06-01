Недостающие автобусы придут в Ярославль на следующей неделе. Фото: Правительство Ярославской области

Автобусы, которые ООО «Первая пассажирская компания» недопоставила в Ярославль, прибудут в город на следующей неделе. Но за допущенные нарушения перевозчик будет оштрафован.

- Фактическое отклонение от плана поставки линейных автобусов по ООО «Первая пассажирская компания» на сегодняшний день составляет 10 единиц, – рассказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев. – В настоящий момент перевозчик осуществляет регистрацию и допоставку линейных и резервных транспортных средств и набор водителей.

По данным департамента, основной причиной невыполнения контрактных обязательств перевозчиками является нехватка водителей. С 1 июня стартовала программа бесплатного обучения желающих с нуля на категорию «D», переподготовка водителей с категорий «В» и «С» на категорию «D». Срок обучения составляет 2-3 месяца.