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НовостиОбщество1 июня 2023 10:10

Ярославские приставы взыскали с осужденного онколога 1,2 миллиона рублей

Такой ущерб врач нанес региональному департаменту здравоохранения
Полина Вачнадзе
С ярославского врача-онколога, осужденного за мошенничество, приставы взыскали 1,2 миллиона рублей.

С ярославского врача-онколога, осужденного за мошенничество, приставы взыскали 1,2 миллиона рублей.

Фото: Полина Вачнадзе

С ярославского врача-онколога, осужденного за мошенничество, приставы взыскали 1,2 миллиона рублей. В такую суммы был оценен ущерб, нанесенный медиком департаменту здравоохранения и фармации области.

- Врач, пользуясь своим служебным положением, оформлял фиктивные рецепты на льготные препараты с целью их дальнейшего сбыта. За совершенное преступление медик был привлечен к уголовной ответственности, а в наказание должен выплатить 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В отношении должника пришлось применять меры: мужчине запретили выезд за пределы России и обратили взыскание на средства, которые лежали на его расчетных счетах. В итоге крупный долг был погашен.