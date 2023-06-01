В Ярославской области начал работать филиал фонда «Защитники Отечества»

В Ярославле начал работать фонд "Защитники Отечества". ФОТО: группа "Защитники Отечества | Ярославская область" ВКонтакте

1 июня в Ярославской области открылся филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Он создан по поручению президента для сопровождения ветеранов и семей погибших военнослужащих. Задача фонда сделать так, чтобы поддержка оказывалась в режиме одного окна.

– Сотрудники будут помогать военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения СВО, и их семьям в получении бесплатной юридической и психологической помощи, услуг по медицинской реабилитации, санаторно-курортному лечению, выплат, дополнительного образования, в оформлении документов, трудоустройстве, – рассказала руководитель ярославского филиала Наталья Кравчук.

Работать с обратившимися в каждом муниципальном районе будут 30 специалистов, к концу года их число увеличится до 120.

В Ярославле Фонд «Защитники Отечества» открыт на улице Революционной,20. Обратиться в него можно с 09:00 до 18:00 по телефону 8 (4852) 500-356.