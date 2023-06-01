В Ярославской области оборудуют шесть официальных пляжей

В Ярославской области начался купальный сезон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области в купальный сезон, который открылся сегодня, 1 июня, будут работать шесть официальных пляжей. По два пляжа оборудовали в Ярославле и Переславле-Залесском, по одному в Угличском и Тутаевском районах.

- Пляжи будут оснащены всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха, то есть, ограждениями, спасательными постами, информационными табличками и туалетами, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

В областном центре официальные пляжи находятся в Тверицах и в Норском, парк «Подзеленье» является местом массового отдыха у воды. Купание пока разрешено только в Тверицах.

При подготовке к пляжному сезону спасатели Центра гражданской защиты обследовали дно водоемов, собрали муссов, обработали территории от клещей. Выставлены спасательные посты и вышки, зоны купания огорожены буйками.

Погода пока, правда, не располагает к купанию. В ближайшие дни синоптики обещают днем всего +11 градусов.