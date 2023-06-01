В Ярославле начался ремонт улицы и двора на Пятерке

На улице Радищева и во дворе на улице Юности в Ярославл еначался ремонт. Фото: Мэрия Ярославля

В рамках программы «Безопасные качественные дороги» в Ярославле начался ремонт улицы Радищева – от улицы Автозаводской до Лермонтова. Здесь расположено множество социальных объектов: школа, детский сад, медицинские учреждения, бассейн, спорткомплексы.

- Протяженность участка составляет 1,1 километр, площадь тротуара – 3462 квадратных метров. На объекте проходит капитальный ремонт по замене асфальтобетонного покрытия, частичное устройство нового бортового камня, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, - сообщили в мэрии города.

Также идут работы во дворе у дома №32 на улице Юности. Ремонт проводится в рамках губернаторского проекта «Наши дворы». Здесь заменят асфальт, сделают парковки и пешеходные дорожки, освещение, установят детскую спортивно-игровую площадку.

Рядом с этими объектами работают сетевики, ведут работы на повороте к школе №76. Часть асфальта после «раскопок» они уже восстановили самостоятельно. Впереди подъем люков колодцев на уровень свежеуложенного асфальта.